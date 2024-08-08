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Борнмут приближается к подписанию защитника Барселоны

Англия
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Но переговоры еще продолжаются

Борнмут приближается к подписанию защитника Барселоны

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Борнмут" активно работает над арендой защитника "Барселоны" Хулиана Араухо.

По информации СМИ, сумма трансфера может составить около 10 миллионов евро. Каталонцы стремятся включить в соглашение пункт о праве выкупа игрока. А переговоры по окончательным условиям контракта еще продолжаются.

Напомним, что у Араухо контракт с "Барселоной" рассчитан до 30 июня 2026 года. Защитник весь прошлый сезон выступал за "Лас-Пальмас" на правах аренды.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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