Борнмут приближается к подписанию защитника Барселоны

"Борнмут" активно работает над арендой защитника "Барселоны" Хулиана Араухо.

По информации СМИ, сумма трансфера может составить около 10 миллионов евро. Каталонцы стремятся включить в соглашение пункт о праве выкупа игрока. А переговоры по окончательным условиям контракта еще продолжаются.

Напомним, что у Араухо контракт с "Барселоной" рассчитан до 30 июня 2026 года. Защитник весь прошлый сезон выступал за "Лас-Пальмас" на правах аренды.