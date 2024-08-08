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Борнмут приближается к подписанию защитника Барселоны
Но переговоры еще продолжаются
Getty Images/Global Images Ukraine
"Борнмут" активно работает над арендой защитника "Барселоны" Хулиана Араухо.
По информации СМИ, сумма трансфера может составить около 10 миллионов евро. Каталонцы стремятся включить в соглашение пункт о праве выкупа игрока. А переговоры по окончательным условиям контракта еще продолжаются.
Напомним, что у Араухо контракт с "Барселоной" рассчитан до 30 июня 2026 года. Защитник весь прошлый сезон выступал за "Лас-Пальмас" на правах аренды.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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