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Челси назначит скандального игрока вице-капитаном команды

Англия

Аргентинцу доверяют, несмотря на скандалы вокруг него

Челси назначит скандального игрока вице-капитаном команды

Getty Images / Global Images Ukraine

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Полузащитник "Челси" и сборной Аргентины Энцо Фернандес станет одним из вице-капитанов команды в сезоне-2024/2025, сообщает The Times.

Он уже успел примерять капитанскую повязку в товарищеском матче с "Реалом" (1:2) после ухода на замену Риса Джеймса.

Недавно Фернандес очутился в центре скандала. После победы в финале Копа Америка-2024 аргентский хавбек вместе со своими соотечественниками пел расистскую песню, оскорбляющую игроков сборной Франции. Сообщалось, что все французские игроки "Челси" были возмущены поведением одноклубника.

Позже Энцо принес извинения за свое поведение партнерами, которые были приняты.

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Источник:
The Times
Опубликовал: Алина Ерофеева
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