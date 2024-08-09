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Лестер проявляет интерес к полузащитнику Брайтона

Англия

Об этом сообщает Daily Mail

Лестер проявляет интерес к полузащитнику Брайтона

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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После повышения в классе в прошлом сезоне "Лестер" стремится усилить свой состав. Новая кампания обещает быть довольно тяжелой, поскольку существует угроза возможного снятия очков за нарушение правил фэйр-плей, о чем стало известно еще в прошлом году.

"Лисы" сейчас близки к тому, чтобы арендовать без опции выкупа игрока "Брайтона" Факундо Буонанотте. Аргентинский полузащитник хорошо себя проявил в клубе в прошлом сезоне, где игрок забил 4 гола и отдал один ассист в 36 матчах.

Добавим, что Буонанотте станет пятым игроком, который перейдет в "Лестер" этим летом, ведь клуб потратил около 32 миллионов фунтов на Абдула Фатаву, Калеба Околи и Майкла Голдинга, а также приобрел Бобби Декордова-Рида на правах свободного трансфера.

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Источник:
Daily Mail
Опубликовал: Александр Гресь
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