Ноттингем Форест проявляет интерес к вингеру Порту

"Ноттингем Форест" планирует отправить улучшенное предложение по вингеру "Порту" Галено после того, как их первоначальное предложение было отклонено. Считается, что португальский клуб требует сумму, превышающую 30 млн фунтов стерлингов.

Переговоры между двумя клубами продолжаются уже некоторое время, но у "лесников" есть и альтернативные вингеры, которых они также рассматривают, если "Порту" не согласится на трансфер своего игрока. Кроме того, к бразильцу также проявляет интерес "Ювентус" и ряд других европейских клубов.

Добавим, что в прошлом сезоне Галено провел 48 матчей, где отметился 16 голами и 12 ассистами.