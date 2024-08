Вингер МЮ Антони: Этот сезон будет совершенно другим

Вингер "Манчестер Юнайтед" подтвердил о своём желании остаться в манкунианском клубе.

В прошлом сезоне Антони записал на свой счёт 3 забитых мяча и 2 ассиста в 38 матчах.

???????????? Antony confirms plan to stay at Man United: “This season will be totally different”.



“Rest assured, you'll hear the name Antony in relation to goals and assists!”, told @ChrisWheelerDM. pic.twitter.com/m7I5RtLc04