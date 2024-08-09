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Вингер МЮ Антони: Этот сезон будет совершенно другим
Дал обещание
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Манчестер Юнайтед" подтвердил о своём желании остаться в манкунианском клубе.
"Этот сезон будет совершенно другим. Будьте уверены, вы услышите имя Антони в графе голов и результативных передач", - приводит слова бразильця журналист Фабрицио Романо со ссылкой на Daily Mail.
В прошлом сезоне Антони записал на свой счёт 3 забитых мяча и 2 ассиста в 38 матчах.
???????????? Antony confirms plan to stay at Man United: “This season will be totally different”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 9, 2024
“Rest assured, you'll hear the name Antony in relation to goals and assists!”, told @ChrisWheelerDM. pic.twitter.com/m7I5RtLc04
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