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Вингер МЮ Антони: Этот сезон будет совершенно другим

Англия
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Дал обещание

Вингер МЮ Антони: Этот сезон будет совершенно другим

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер "Манчестер Юнайтед" подтвердил о своём желании остаться в манкунианском клубе.

"Этот сезон будет совершенно другим. Будьте уверены, вы услышите имя Антони в графе голов и результативных передач", - приводит слова бразильця журналист Фабрицио Романо со ссылкой на Daily Mail.

В прошлом сезоне Антони записал на свой счёт 3 забитых мяча и 2 ассиста в 38 матчах.

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Манчестер Юнайтед голы Антони
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Источник:
Romano
Опубликовал: Александр Бураков
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