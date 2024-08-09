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Официально: Сборная Англии объявила имя нового главного тренера

Англия

Им стал 50-летний Ли Карсли

Официально: Сборная Англии объявила имя нового главного тренера

Getty Images/Global Images Ukraine

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После отставки Гарета Саутгейта с поста главного тренера сборной Англии, Футбольная ассоциация официально объявила имя временного наставника "Трех львов".

Им стал 50-летний Ли Карсли, который последние три года руководил молодежной сборной Англии U-21.

Ранее специалист работал в таких клубах как: "Бирмингеме", "Шеффилд Юнайтед" и "Ковентри". Также Карсли тренировал молодежные команды: "Манчестер Сити U-18", "Брентфорд U-21".

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Источник:
England
Опубликовал: Екатерина Власова
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