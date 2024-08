Официально: Сборная Англии объявила имя нового главного тренера

После отставки Гарета Саутгейта с поста главного тренера сборной Англии, Футбольная ассоциация официально объявила имя временного наставника "Трех львов".

Им стал 50-летний Ли Карсли, который последние три года руководил молодежной сборной Англии U-21.

Lee Carsley has been appointed interim head coach of the #ThreeLions ahead of the start of our #NationsLeague campaign.