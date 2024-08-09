  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Хау - о проблемах Ньюкасла с финансовым фэйр-плей: Я считаю, что мы не должны ставить себя в такое положение
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хау - о проблемах Ньюкасла с финансовым фэйр-плей: Я считаю, что мы не должны ставить себя в такое положение

Англия

Клуб потерял двух молодых талантов

Хау - о проблемах Ньюкасла с финансовым фэйр-плей: Я считаю, что мы не должны ставить себя в такое положение

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау высказался о проблемах команды с финансовым фэйр-плей.

"Проблемы с финансовым фэйр-плей, с которыми мы столкнулись в июне, были очень серьезными и очень сложными для нас. Я думаю, что мы решили эту ситуацию наилучшим образом. Но очень грустно потерять двух молодых игроков (Янкуба Минте и Эллиота Андерсона), это большая потеря для нас.

Я считаю, что мы не должны ставить себя в такое положение, когда нам нужно продавать игроков. Но есть те правила и нормы, которые существуют сейчас... Я не знаю, как это будет выглядеть через год".

Читайте также"Я никогда не говорил, что хочу уйти". Лидер Ньюкасла прокомментировал свое будущее
По теме
yellow-arrow
Вулверхэмптон заинтересовался вингером Аякса
yellow-arrow
Гвардиола подтвердил переход форварда Манчестер Сити в Атлетико Мадрид
yellow-arrow
Челси уже договорился о трансфере вингера из Вулверхэмптона
Ньюкасл Эдди Хау
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости