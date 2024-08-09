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Хау - о проблемах Ньюкасла с финансовым фэйр-плей: Я считаю, что мы не должны ставить себя в такое положение
Клуб потерял двух молодых талантов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау высказался о проблемах команды с финансовым фэйр-плей.
"Проблемы с финансовым фэйр-плей, с которыми мы столкнулись в июне, были очень серьезными и очень сложными для нас. Я думаю, что мы решили эту ситуацию наилучшим образом. Но очень грустно потерять двух молодых игроков (Янкуба Минте и Эллиота Андерсона), это большая потеря для нас.
Я считаю, что мы не должны ставить себя в такое положение, когда нам нужно продавать игроков. Но есть те правила и нормы, которые существуют сейчас... Я не знаю, как это будет выглядеть через год".
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