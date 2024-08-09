Гвардиола подтвердил переход форварда Манчестер Сити в Атлетико Мадрид

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола подтвердил переход нападающего Хулиана Альвареса в мадридский "Атлетико".

"Он хочет уйти, а "Атлетико" - топ-клуб, так что это нормально. Удачи тебе, Альварес. Мы любили его, мы выиграли все. Я действительно желаю ему всего наилучшего".