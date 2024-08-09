  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Челси уже договорился о трансфере вингера из Вулверхэмптона
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Челси уже договорился о трансфере вингера из Вулверхэмптона

Англия
Обновлено

Уже все решено

Челси уже договорился о трансфере вингера из Вулверхэмптона

Wolverhampton Wanderers on X

Новина українською

В летнее трансферное окно "Челси" подписал уже семь игроков и похоже руководство клуба не планирует останавливаться.

По словам Фабрицио Романо, "синие" договорился о переходе вингера "Вулверхэмптона" Педро Нету. "Челси" заплатят за трансфер игрока 60 миллионов евро плюс 3 млн бонусами

Педру вскоре должен пройти медицинское обследование.

Добавим, что Нету в прошлом сезоне провел 24 матча, в которых он отметился 3 голами и 11 передачами. По данным Тransfermarkt, стоимость игрока составляет 55 млн евро.

Читайте такжеЧелси назначит скандального игрока вице-капитаном команды
По теме
yellow-arrow
Вулверхэмптон заинтересовался вингером Аякса
yellow-arrow
Гвардиола подтвердил переход форварда Манчестер Сити в Атлетико Мадрид
yellow-arrow
Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз Суперкубка Англии на 10.08.2024
Вулверхэмптон Челси (Лондон) Педру Нету
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости