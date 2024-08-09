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Челси уже договорился о трансфере вингера из Вулверхэмптона
Уже все решено
Wolverhampton Wanderers on X
В летнее трансферное окно "Челси" подписал уже семь игроков и похоже руководство клуба не планирует останавливаться.
По словам Фабрицио Романо, "синие" договорился о переходе вингера "Вулверхэмптона" Педро Нету. "Челси" заплатят за трансфер игрока 60 миллионов евро плюс 3 млн бонусами
Педру вскоре должен пройти медицинское обследование.
Добавим, что Нету в прошлом сезоне провел 24 матча, в которых он отметился 3 голами и 11 передачами. По данным Тransfermarkt, стоимость игрока составляет 55 млн евро.
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