Челси уже договорился о трансфере вингера из Вулверхэмптона

В летнее трансферное окно "Челси" подписал уже семь игроков и похоже руководство клуба не планирует останавливаться.

По словам Фабрицио Романо, "синие" договорился о переходе вингера "Вулверхэмптона" Педро Нету. "Челси" заплатят за трансфер игрока 60 миллионов евро плюс 3 млн бонусами

Педру вскоре должен пройти медицинское обследование.

Добавим, что Нету в прошлом сезоне провел 24 матча, в которых он отметился 3 голами и 11 передачами. По данным Тransfermarkt, стоимость игрока составляет 55 млн евро.