Вулверхэмптон заинтересовался вингером Аякса

"Вулверхэмптон" активно ищет замену Педро Нету, если сделка с "Челси" состоится.

Как сообщает Фабрицио Романо, "волки" нацелились на вингера амстердамского "Аякса" Карлоса Форбса. "Вулверхэмптон" также интересуется другими игроками, но их имена пока не разглашаются.

Напомним, что Форбс в прошлом сезоне сыграл 34 матча, в которых забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.