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Вулверхэмптон заинтересовался вингером Аякса

Англия
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Волки ищут замену Педро Нету, который, вероятно, покинет команду

Вулверхэмптон заинтересовался вингером Аякса

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Вулверхэмптон" активно ищет замену Педро Нету, если сделка с "Челси" состоится.

Как сообщает Фабрицио Романо, "волки" нацелились на вингера амстердамского "Аякса" Карлоса Форбса. "Вулверхэмптон" также интересуется другими игроками, но их имена пока не разглашаются.

Напомним, что Форбс в прошлом сезоне сыграл 34 матча, в которых забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.

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Аякс (Амстердам) Вулверхэмптон Педру Нету
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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