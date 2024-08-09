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Вулверхэмптон заинтересовался вингером Аякса
Волки ищут замену Педро Нету, который, вероятно, покинет команду
Getty Images/Global Images Ukraine
"Вулверхэмптон" активно ищет замену Педро
Как сообщает Фабрицио Романо, "волки" нацелились на вингера амстердамского "Аякса" Карлоса Форбса. "Вулверхэмптон" также интересуется другими игроками, но их имена пока не разглашаются.
Напомним, что Форбс в прошлом сезоне сыграл 34 матча, в которых забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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