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Брайтон хочет приобрести защитника сборной Турции

Англия
Обновлено

Кадиоглу может перейти в Премьер-Лигу

Брайтон хочет приобрести защитника сборной Турции

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Брайтон" интересуется защитником "Фенербахче" Ферди Кадиоглу, который хорошо выступал на чемпионате Европы-2024.

Сам игрок не против переехать в Англию, а тренер "Брайтона" Фабиан Хюрцелер видит Кадиоглу в своей команде. Тем не менее, "Фенербахче" не спешит отпускать своего левого защитника, они хотят получить за него 35 миллионов евро.

У Ферди контракт с турецким клубом рассчитан до июня 2026 года.

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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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