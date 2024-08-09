Брайтон хочет приобрести защитника сборной Турции

"Брайтон" интересуется защитником "Фенербахче" Ферди Кадиоглу, который хорошо выступал на чемпионате Европы-2024.

Сам игрок не против переехать в Англию, а тренер "Брайтона" Фабиан Хюрцелер видит Кадиоглу в своей команде. Тем не менее, "Фенербахче" не спешит отпускать своего левого защитника, они хотят получить за него 35 миллионов евро.

У Ферди контракт с турецким клубом рассчитан до июня 2026 года.