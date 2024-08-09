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Почти 70 млн евро. Тоттенхэм близок к подписанию одноклубника Ильи Забарного

Англия
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Почти 70 млн евро. Тоттенхэм близок к подписанию одноклубника Ильи Забарного

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Тоттенхэм" близок к подписанию форварда "Борнмута" Доминика Соланке.

По словам Фабрицио Романо, стоимость трансфера составляет 65 миллионов фунтов стерлингов.

Соланке уже согласовал контракт с "Тоттенхэмом" до июня 2030 года и в ближайшее время пройдет медицинский осмотр.

Добавим, что у Доминика Соланке контракт с "Борнмутом" до лета 2027 года. Нападающий в прошлом сезоне забил 21 гол и отдал 4 ассиста в 42 матчах.

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Доминик Соланке Борнмут Тоттенхэм
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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