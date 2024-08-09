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Гвардиола высказался о своем будущем в Манчестер Сити

Англия

Я должен решить, что я хочу сделать со своей жизнью (с)

Гвардиола высказался о своем будущем в Манчестер Сити

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказался о своем будущем в клубе.

"Я должен решить, что я хочу сделать со своей жизнью. Я могу остаться здесь, в "Сити", сделать перерыв или национальная сборная..., но сейчас я здесь и полностью взволнован перед началом нового сезона".

Напомним, что у Гвардиолы контракт с "Манчестер Сити" рассчитан до 30 июня 2025 года.

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Манчестер Сити Гвардиола
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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