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Гвардиола высказался о своем будущем в Манчестер Сити
Я должен решить, что я хочу сделать со своей жизнью (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказался о своем будущем в клубе.
"Я должен решить, что я хочу сделать со своей жизнью. Я могу остаться здесь, в "Сити", сделать перерыв или национальная сборная..., но сейчас я здесь и полностью взволнован перед началом нового сезона".
Напомним, что у Гвардиолы контракт с "Манчестер Сити" рассчитан до 30 июня 2025 года.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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