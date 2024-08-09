Гвардиола высказался о своем будущем в Манчестер Сити

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказался о своем будущем в клубе.

"Я должен решить, что я хочу сделать со своей жизнью. Я могу остаться здесь, в "Сити", сделать перерыв или национальная сборная..., но сейчас я здесь и полностью взволнован перед началом нового сезона".