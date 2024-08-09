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Челси отправил в аренду своего молодого голкипера в клуб третьего дивизиона Англии

Англия
Обновлено

Габриэль Слонина временно сменил команду

Челси отправил в аренду своего молодого голкипера в клуб третьего дивизиона Англии

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер "Челси U-21" Габриэль Слонина перешел в аренду в клуб Лиги 1 (третий дивизион в Англии) "Барнсли" на сезон 2024/25.

Слонина присоединился к "Челси" в августе 2022 года, но остался в аренде в "Чикаго" до конца года. Прошлый сезон вратарь играл за бельгийский клуб "Эйпен", где сыграл 34 матча во всех турнирах.

Габриэль за всю свою карьеру провел 85 поединков, в которых пропустил 139 мячей; 24 матча отыграл на ноль.

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Источник:
chelsea
Опубликовал: Екатерина Власова
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