Челси отправил в аренду своего молодого голкипера в клуб третьего дивизиона Англии

Голкипер "Челси U-21" Габриэль Слонина перешел в аренду в клуб Лиги 1 (третий дивизион в Англии) "Барнсли" на сезон 2024/25.

Слонина присоединился к "Челси" в августе 2022 года, но остался в аренде в "Чикаго" до конца года. Прошлый сезон вратарь играл за бельгийский клуб "Эйпен", где сыграл 34 матча во всех турнирах.

Габриэль за всю свою карьеру провел 85 поединков, в которых пропустил 139 мячей; 24 матча отыграл на ноль.