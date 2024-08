Вулверхэмптон продлил сотрудничество со своим главным тренером

"Вулверхэмптон" продлил сотрудничество с главным тренером команды Гари О'Нилом и его тренерским штабом до июня 2028 года.

41-летний специалист, который стал наставником "волков" летом 2023 года, привел команду к 14-му месту в турнирной таблице Премьер-Лиги сезона 2023/24.

Помимо О'Нила, новые соглашения с клубом подписали помощник главного тренера Тим Дженкинс, тренеры первой команды Шон Дерри и Ян Берчналл, наставник вратарей Нил Катлер и аналитик тренера Вуди Дьюар.

Gary O'Neil and his backroom team have all signed new deals until 2028.



