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Вулверхэмптон продлил сотрудничество со своим главным тренером

Англия
Обновлено

Специалист продлил сотрудничество до июня 2028 года

Вулверхэмптон продлил сотрудничество со своим главным тренером

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Вулверхэмптон" продлил сотрудничество с главным тренером команды Гари О'Нилом и его тренерским штабом до июня 2028 года.

41-летний специалист, который стал наставником "волков" летом 2023 года, привел команду к 14-му месту в турнирной таблице Премьер-Лиги сезона 2023/24.

Помимо О'Нила, новые соглашения с клубом подписали помощник главного тренера Тим Дженкинс, тренеры первой команды Шон Дерри и Ян Берчналл, наставник вратарей Нил Катлер и аналитик тренера Вуди Дьюар.

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Источник:
wolves
Опубликовал: Екатерина Власова
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