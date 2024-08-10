Переход в Саудовскую Аравию сорвался. Гвардиола подтвердил, что Эдерсон остается в Ман Сити

Главный тренер “Манчестер Сити” Пеп Гвардиола подтвердил информацию о срыве перехода голкипера команды Эдерсона в чемпионат Саудовской Аравии. Бразилец не покинет Англию этим летом.

“Это огромное облегчение, что Эдерсон и Штефан остались. Харизма Эдерсона, его постоянство… Я очень рад, что он остался”, – сказал Гвардиола.

Ранее были слухи о заинтересованности бразильцем “Аль-Насра” и “Аль-Иттихада”.

Сегодня "Манчестер Сити" откроет для себя сезон. Команда Гвардиолы проведет матч за Суперкубок Англии против “Манчестер Юнайтед”. Матч начнется в 17:00 на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.