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Переход в Саудовскую Аравию сорвался. Гвардиола подтвердил, что Эдерсон остается в Ман Сити
Пока в распоряжении испанского тренера два хороших голкипера
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер “Манчестер Сити” Пеп Гвардиола подтвердил информацию о срыве перехода голкипера команды Эдерсона в чемпионат Саудовской Аравии. Бразилец не покинет Англию этим летом.
“Это огромное облегчение, что Эдерсон и Штефан остались. Харизма Эдерсона, его постоянство… Я очень рад, что он остался”, – сказал Гвардиола.
Ранее были слухи о заинтересованности бразильцем “Аль-Насра” и “Аль-Иттихада”.
Сегодня "Манчестер Сити" откроет для себя сезон. Команда Гвардиолы проведет матч за Суперкубок Англии против “Манчестер Юнайтед”. Матч начнется в 17:00 на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.
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