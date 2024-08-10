  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Переход в Саудовскую Аравию сорвался. Гвардиола подтвердил, что Эдерсон остается в Ман Сити
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Переход в Саудовскую Аравию сорвался. Гвардиола подтвердил, что Эдерсон остается в Ман Сити

Англия

Пока в распоряжении испанского тренера два хороших голкипера

Переход в Саудовскую Аравию сорвался. Гвардиола подтвердил, что Эдерсон остается в Ман Сити

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер “Манчестер Сити” Пеп Гвардиола подтвердил информацию о срыве перехода голкипера команды Эдерсона в чемпионат Саудовской Аравии. Бразилец не покинет Англию этим летом.

“Это огромное облегчение, что Эдерсон и Штефан остались. Харизма Эдерсона, его постоянство… Я очень рад, что он остался”, – сказал Гвардиола.

Ранее были слухи о заинтересованности бразильцем “Аль-Насра” и “Аль-Иттихада”.

Сегодня "Манчестер Сити" откроет для себя сезон. Команда Гвардиолы проведет матч за Суперкубок Англии против “Манчестер Юнайтед”. Матч начнется в 17:00 на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

По теме
yellow-arrow
Главный тренер МЮ – о предсезонной подготовке подопечных
yellow-arrow
Конкурент Мудрика может сменить Челси на Ювентус
yellow-arrow
Лестер работает над сделкой по аренде Уилфрида Заха
Эдерсон Штефан Ортега
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости