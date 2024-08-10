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Лестер работает над сделкой по аренде Уилфрида Заха
Переговоры идут
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Лестер" хочет арендовать вингера "Галатасарая" Уилфрида Заху на один сезон. Об этом сообщает The Athletic.
По информации источника, "Лестер" ведет переговоры с "Галатасараем" об аренде 31-летнего полузащитника. Сам ивуариец заинтересован в возвращении в АПЛ.
Напомним, в прошлом сезоне Заха сыграл в 42 матчах, он забил 10 голов и отдал 5 результативных передач за турецкий клуб во всех турнирах.
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Источник:The Athletic
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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