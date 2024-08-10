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Конкурент Мудрика может сменить Челси на Ювентус

Англия
Обновлено

Может перейти в Ювентус

Конкурент Мудрика может сменить Челси на Ювентус

Фото: chelseafc.com

Новина українською

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, нападающий "Челси" Рахим Стерлинг может сменить клубную прописку этим летом, а именно перейти в "Ювентус".

После подписания Педру Нету из "Вулверхэмптона", играющего на той же позиции, что и Стерлинг, 29-летний англичанин принял решение покинуть "пенсионеров", ведь не хочет сидеть на скамье запасных.

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В настоящее время "Ювентус" изучает возможность и условия потенциального трансфера. Стерлинг, в свою очередь, заинтересован в переходе.

Напомним, в сезоне 2023/24 Стерлинг провел 31 матч в АПЛ, забив 8 голов и отдав 4 результативных передачи.

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Рахим Стерлинг Челси (Лондон) Ювентус
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Источник:
сайт Джанлука Ді Марціо
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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