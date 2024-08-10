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Главный тренер МЮ – о предсезонной подготовке подопечных
Пожаловался на неполноценную предсезонную подготовку из-за Евро и Кубка Америки
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 10 августа, состоится Суперкубок Англии, в котором сыграют "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед". Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг рассказал о том, как проходит подготовка к игре.
"У нас не было много времени, чтобы потренироваться всем вместе. Теперь мы должны объединить усилия. Это сложно. Я не единственный, кому приходится сталкиваться с этой проблемой, но есть команды, у которых меньшее количество игроков-сборников, и они могут провести надлежащую предсезонку.
В ближайшие недели нам нужно будет решать эту проблему и постараться не терять очков", – сказал главный тренер "Манчестер Юнайтед".
Напомним, начало игры в 17:00.
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