Главный тренер МЮ – о предсезонной подготовке подопечных

Сегодня, 10 августа, состоится Суперкубок Англии, в котором сыграют "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед". Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг рассказал о том, как проходит подготовка к игре.

"У нас не было много времени, чтобы потренироваться всем вместе. Теперь мы должны объединить усилия. Это сложно. Я не единственный, кому приходится сталкиваться с этой проблемой, но есть команды, у которых меньшее количество игроков-сборников, и они могут провести надлежащую предсезонку.

В ближайшие недели нам нужно будет решать эту проблему и постараться не терять очков", – сказал главный тренер "Манчестер Юнайтед".