Гвардиола: Нам следует подумать о втором нападающем

Главный тренер “Манчестер Сити” Хосеп Гвардиола рассказал, будет ли покупать клуб усиления в атаку в этом сезоне.

“Мы увидим до конца срока трансферного рынка, действительно ли нам нужен нападающий, чтобы стать резервистом для Эрлинга...

Эрлинг не собирается играть все игры по расписанию, которое у нас впереди, поэтому вам следует об этом подумать”, – сказал Гвардиола.