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Гвардиола: Нам следует подумать о втором нападающем

Англия

Впереди на “городян” ждет потенциальный трансфер

Гвардиола: Нам следует подумать о втором нападающем

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер “Манчестер Сити” Хосеп Гвардиола рассказал, будет ли покупать клуб усиления в атаку в этом сезоне.

“Мы увидим до конца срока трансферного рынка, действительно ли нам нужен нападающий, чтобы стать резервистом для Эрлинга...

Эрлинг не собирается играть все игры по расписанию, которое у нас впереди, поэтому вам следует об этом подумать”, – сказал Гвардиола.

Испанский специалист также подтвердил, что Хулиан Альварес хочет покинуть "Сити" и присоединиться к "Атлетико".

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Хосеп Гвардиола Манчестер Сити Эрлинг Холанд
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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