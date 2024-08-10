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Гвардиола: Нам следует подумать о втором нападающем
Впереди на “городян” ждет потенциальный трансфер
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер “Манчестер Сити” Хосеп Гвардиола рассказал, будет ли покупать клуб усиления в атаку в этом сезоне.
“Мы увидим до конца срока трансферного рынка, действительно ли нам нужен нападающий, чтобы стать резервистом для Эрлинга...
Эрлинг не собирается играть все игры по расписанию, которое у нас впереди, поэтому вам следует об этом подумать”, – сказал Гвардиола.
Испанский специалист также подтвердил, что Хулиан Альварес хочет покинуть "Сити" и присоединиться к "Атлетико".
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