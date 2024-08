Бывший защитник Атлетико Мадрид попал в зону интересов МЮ

"Манчестер Юнайтед" заинтересован в бывшем защитнике "Атлетико Мадрид" Марио Эрмосо.

По сообщению Фабрицио Романо, "Манчестер Юнайтед" рассматривает возможность подписания Марио Эрмосо, но главной целью "красных дьяволов" остается Нуссаир Мазрауи из "Баварии".

???????????? Mario Hermoso has been discussed as option at Manchester United, still available as free agent after leaving Atlético.



…but understand Man United next priority is still Noussair Mazraoui deal after selling AWB to West Ham. ⏳????



Hermoso, assessing several options. pic.twitter.com/hGLTFwIA2I