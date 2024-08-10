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Бывший защитник Атлетико Мадрид попал в зону интересов МЮ
Марио Эрмосо этим летом стал свободным агентом
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" заинтересован в бывшем защитнике "Атлетико Мадрид" Марио Эрмосо.
По сообщению Фабрицио Романо, "Манчестер Юнайтед" рассматривает возможность подписания Марио Эрмосо, но главной целью "красных дьяволов" остается Нуссаир Мазрауи из "Баварии".
???????????? Mario Hermoso has been discussed as option at Manchester United, still available as free agent after leaving Atlético.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 10, 2024
…but understand Man United next priority is still Noussair Mazraoui deal after selling AWB to West Ham. ⏳????
Hermoso, assessing several options. pic.twitter.com/hGLTFwIA2I
Напомним, 29-летний испанец принял участие в 45 матчах в сезоне 2023/24 во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 2 голевых передачи. В настоящее время он является свободным агентом.
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