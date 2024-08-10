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Бывший защитник Атлетико Мадрид попал в зону интересов МЮ

Англия

Марио Эрмосо этим летом стал свободным агентом

Бывший защитник Атлетико Мадрид попал в зону интересов МЮ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Манчестер Юнайтед" заинтересован в бывшем защитнике "Атлетико Мадрид" Марио Эрмосо.

По сообщению Фабрицио Романо, "Манчестер Юнайтед" рассматривает возможность подписания Марио Эрмосо, но главной целью "красных дьяволов" остается Нуссаир Мазрауи из "Баварии".

Напомним, 29-летний испанец принял участие в 45 матчах в сезоне 2023/24 во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 2 голевых передачи. В настоящее время он является свободным агентом.

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Источник:
FabrizioRomano
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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