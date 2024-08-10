Манчестер Юнайтед планирует оформить три трансфера к концу лета

"Манчестер Юнайтед" планирует подписать еще троих футболистов до конца текущего трансферного окна. Об этом сообщает Daily Express.

По слухам, манкунианцы рассматривают защитника "Баварии" Мазрауи, который может стать заменой Ван-Биссаке. Также МЮ хочет купить еще одного защитника мюнхенцев Маттейса де Лигта. Кроме этого "красные дьяволы" интересуются Мануэлем Угарте, Мартином Зубименди, Адриеном Рабио и полноценным подписанием Софьяна Амрабата.

Этим летом манкунианцы оформили два трансфера: нападающего Джошуа Зиркзе за 42,5 млн евро и защитника Лени Йоро за 62 млн евро.

Напомним, что сегодня МЮ открывает официальный сезон для себя матчем за Суперкубок Англии против "Манчестер Сити".