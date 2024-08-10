  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Манчестер Юнайтед планирует оформить три трансфера к концу лета
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Манчестер Юнайтед планирует оформить три трансфера к концу лета

Англия

До сих пор работают над переходом игроков "Баварии"

Манчестер Юнайтед планирует оформить три трансфера к концу лета

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" планирует подписать еще троих футболистов до конца текущего трансферного окна. Об этом сообщает Daily Express.

По слухам, манкунианцы рассматривают защитника "Баварии" Мазрауи, который может стать заменой Ван-Биссаке. Также МЮ хочет купить еще одного защитника мюнхенцев Маттейса де Лигта. Кроме этого "красные дьяволы" интересуются Мануэлем Угарте, Мартином Зубименди, Адриеном Рабио и полноценным подписанием Софьяна Амрабата.

Этим летом манкунианцы оформили два трансфера: нападающего Джошуа Зиркзе за 42,5 млн евро и защитника Лени Йоро за 62 млн евро.

Напомним, что сегодня МЮ открывает официальный сезон для себя матчем за Суперкубок Англии против "Манчестер Сити".

По теме
yellow-arrow
Начало сезона. Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед. Текстовая трансляция матча за Суперкубок Англии
yellow-arrow
Тоттенхэм официально объявил о подписании дорогого одноклубника Забарного
yellow-arrow
Гвардиола: Манчестер Юнайтед возвращается, понимаете?
Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Daily Express
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости