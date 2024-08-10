Гвардиола: Манчестер Юнайтед возвращается, понимаете?

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мыслями относительно трансферных сделок его противников, а именно сделок "Арсенала" и "Манчестер Юнайтед".

"Расходы "Арсенала" и "Манчестер Юнайтед" на трансферы? Они делают это уже не первый год! Много лет! Но это не новость. Это новость только когда "Манчестер Сити" тратит деньги.

"Арсенал" играл на одном уровне с нами в прошлом сезоне, а "Манчестер Юнайтед" возвращается, понимаете? Они приобрели нескольких футболистов. Все хотят корону, которой мы владеем четыре года", — сказал 53-летний специалист.