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Гвардиола: Манчестер Юнайтед возвращается, понимаете?

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Покупки футболистов помогают конкурентам достичь уровня игры Ман Сити

Гвардиола: Манчестер Юнайтед возвращается, понимаете?

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мыслями относительно трансферных сделок его противников, а именно сделок "Арсенала" и "Манчестер Юнайтед".

"Расходы "Арсенала" и "Манчестер Юнайтед" на трансферы? Они делают это уже не первый год! Много лет! Но это не новость. Это новость только когда "Манчестер Сити" тратит деньги.

"Арсенал" играл на одном уровне с нами в прошлом сезоне, а "Манчестер Юнайтед" возвращается, понимаете? Они приобрели нескольких футболистов. Все хотят корону, которой мы владеем четыре года", — сказал 53-летний специалист.

Напомним, недавно "горожане" подтвердили, что Хулиан Альварес перейдет в "Атлетико Мадрид".

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Сегодня состоится матч за Суперкубок Англии "Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед", начало в 17:00.

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Хосеп Гвардиола Манчестер Сити
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Источник:
GOAL
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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