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Гвардиола: Манчестер Юнайтед возвращается, понимаете?
Покупки футболистов помогают конкурентам достичь уровня игры Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мыслями относительно трансферных сделок его противников, а именно сделок "Арсенала" и "Манчестер Юнайтед".
"Расходы "Арсенала" и "Манчестер Юнайтед" на трансферы? Они делают это уже не первый год! Много лет! Но это не новость. Это новость только когда "Манчестер Сити" тратит деньги.
"Арсенал" играл на одном уровне с нами в прошлом сезоне, а "Манчестер Юнайтед" возвращается, понимаете? Они приобрели нескольких футболистов. Все хотят корону, которой мы владеем четыре года", — сказал 53-летний специалист.
Напомним, недавно "горожане" подтвердили, что Хулиан Альварес перейдет в "Атлетико Мадрид".
Сегодня состоится матч за Суперкубок Англии "Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед", начало в 17:00.
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