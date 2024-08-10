Тоттенхэм официально объявил о подписании дорогого одноклубника Забарного

"Тоттенхэм" официально объявил о подписании нападающего Доминика Соланке из "Борнмута".

We are delighted to announce the signing of Dominic Solanke from Bournemouth.



Welcome to Tottenham, Dominic! ???? — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 10, 2024

Стороны заключили соглашение на срок до 2030 года. Футболист еще не выбрал номер.

Гарантированная сумма трансфера составила 64,3 млн. евро. Еще 11,7 евро "Борнмут" может получить в виде бонусов.

В прошлом сезоне Соланке провел в АПЛ 38 матчей, отличившись 19 голами и тремя ассистами. В общей сложности нападающий выступает за "Борнмут" с 2019 года - тогда он перешел из "Ливерпуля" за 21,2 млн евро.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 26-летнего нападающего в 40 миллионов евро.