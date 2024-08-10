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Тоттенхэм официально объявил о подписании дорогого одноклубника Забарного
Сумма трансфера может достигать 76 млн евро
Getty Images / Global Images Ukraine
"Тоттенхэм" официально объявил о подписании нападающего Доминика Соланке из "Борнмута".
We are delighted to announce the signing of Dominic Solanke from Bournemouth.— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 10, 2024
Welcome to Tottenham, Dominic! ????
Стороны заключили соглашение на срок до 2030 года. Футболист еще не выбрал номер.
Гарантированная сумма трансфера составила 64,3 млн. евро. Еще 11,7 евро "Борнмут" может получить в виде бонусов.
В прошлом сезоне Соланке провел в АПЛ 38 матчей, отличившись 19 голами и тремя ассистами. В общей сложности нападающий выступает за "Борнмут" с 2019 года - тогда он перешел из "Ливерпуля" за 21,2 млн евро.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 26-летнего нападающего в 40 миллионов евро.
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