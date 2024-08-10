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Тоттенхэм официально объявил о подписании дорогого одноклубника Забарного

Англия

Сумма трансфера может достигать 76 млн евро

Тоттенхэм официально объявил о подписании дорогого одноклубника Забарного

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Тоттенхэм" официально объявил о подписании нападающего Доминика Соланке из "Борнмута".

Стороны заключили соглашение на срок до 2030 года. Футболист еще не выбрал номер.

Гарантированная сумма трансфера составила 64,3 млн. евро. Еще 11,7 евро "Борнмут" может получить в виде бонусов.

В прошлом сезоне Соланке провел в АПЛ 38 матчей, отличившись 19 голами и тремя ассистами. В общей сложности нападающий выступает за "Борнмут" с 2019 года - тогда он перешел из "Ливерпуля" за 21,2 млн евро.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 26-летнего нападающего в 40 миллионов евро.

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Тоттенхэм (Лондон) Доминик Соланке Борнмут
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Источник:
Тоттенгем
Опубликовал: Максим Кучер
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