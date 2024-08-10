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Вест Хэм объявил о подписании бывшего защитника Барселоны
"Молотобойцы" усилили линию обороны
Фото: ФК Вест Гем
Лондонский "Вест Хэм" на своем официальном сайте объявил о подписании 24-летнего французского защитника Жана-Клера Тодибо.
Le Tricolore wrapped around our new Frenchman ???????? pic.twitter.com/vimLkVFhYx— West Ham United (@WestHam) August 10, 2024
Переход из “Ниццы” произошел на правах годовой аренды. В соглашении включена опция выкупа "молотобойцами" следующим летом.
За Ниццу Тодибо выступал последние три сезона. В июле 2021 года французский клуб заплатил за защитника "Барселоне" 8,5 млн евро после того, как провел четыре месяца в аренде.
В прошлом году в составе "орлят" Жан-Клер сыграл в 33 матчах.
Кроме вышеупомянутых двух клубов, Тодибо также выступал за "Тулузу" (является ее воспитанником), "Бенфику" и "Шальке".
Аналитический портал Transfermarkt оценивает футболиста в 35 миллионов евро.
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