Русин начал сезон в Чемпионшипе. Украинец получил игровые минуты в первом туре

Украинский нападающий Назарий Русин "Сандерленда" сыграл в матче против "Кардиффа" в рамках 1-го тура Чемпионшипа. Игрок вышел на поле на 72-й минуте.

Статистические порталы оценили игру Русина на посредственные 6,3 и 6,6 баллов (от WhoScored и Sofascore).

За предоставленное игровое время Назарий лишь 3 раза коснулся мяча. Его команда победила со счетом 2:0 и получила первые 3 очка в новом сезоне.