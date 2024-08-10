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Русин начал сезон в Чемпионшипе. Украинец получил игровые минуты в первом туре

Англия
Обновлено

Сандерленд взял три очка

Русин начал сезон в Чемпионшипе. Украинец получил игровые минуты в первом туре

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский нападающий Назарий Русин "Сандерленда" сыграл в матче против "Кардиффа" в рамках 1-го тура Чемпионшипа. Игрок вышел на поле на 72-й минуте.

Статистические порталы оценили игру Русина на посредственные 6,3 и 6,6 баллов (от WhoScored и Sofascore).

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За предоставленное игровое время Назарий лишь 3 раза коснулся мяча. Его команда победила со счетом 2:0 и получила первые 3 очка в новом сезоне.

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Сандерленд Назарий Русин
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
10.08.2024 в 17:48
Очень слабо играет Русин а Англии. Очень слабо! Позорит только Украину! А тем времени Заря без него штампует одну победу за другой!
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
10.08.2024 в 17:48
Очень слабо играет Русин а Англии. Очень слабо! Позорит только Украину! А тем времени Заря без него штампует одну победу за другой!
Ответить
0
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