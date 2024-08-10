Манчестер Юнайтед договорился с Баварией о покупках де Лигта и Мазрауи - источник

"Манчестер Юнайтед" договорился о трансферах двух игроков "Баварии". Речь идет о центральном защитнике Маттейсе де Лигта и правом защитнике Нуссаира Мазрауи. Об этом сообщают инсайдер Фабрицио Романо и журналист Дэвид Орнштейн.

По информации источников, английский клуб заплатит 45+5 миллионов евро за де Лигта и 15+5 миллионов за Мазрауи. Однако, переход последнего состоится лишь после того, как правый защитник "красных дьяволов" Аарон Ван-Биссака покинет команду.

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В сезоне 2023/24 де Лигт провел за "Баварию" 30 матчей, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу. Мазрауи имеет в активе за это же время 29 поединков и 4 ассиста.