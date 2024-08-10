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Суперкубок Англии. Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед 1:1 (серия пенальти 7:6). Трудовой реванш горожан

Англия
Обновлено

Командам понадобилась послематчевая лотерея, чтобы определить победителя

Суперкубок Англии. Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед 1:1 (серия пенальти 7:6). Трудовой реванш горожан

Getty Images

Новина українською

Сезон в Англии открылся матчем за Суперкубок, в котором встретились две команды из Манчестера. Чемпион АПЛ-2023/24 и обладатель Кубка страны-2023/24, "Сити" и "Юнайтед" соответственно. В драматичном майском финале FA Cup "красные дьяволы" обыграли как раз своих соседей-"горожан" (2:1). Тем не менее, сегодня у подопечных Гвардиолы вышло взять реванш.

В первом тайме футболисты обоих манчестерских коллективов даже ни разу не пробили в створ. Команды очень размеренно вкатывались в поединок, качественное продвижение к воротам полностью отсутствовало. Что сказать, первый официальный матч сезона, брака было немерено.

Лишь на экваторе 45-минутки "Сити" создал несколько моментов, один опаснее другого. Кульминацией стал выстрел Макати в штангу после обрезки Мартинеса у владений "МЮ". Подопечные Тен Хага эквивалентного шанса до перерыва не создали.

Зато во втором тайме на фоне стерильности команды Гвардиолы контратакующий "Юнайтед" смотрелся реально классно. Фернандеш забил гол-красавец из офсайда, Рашфорд непостижимым образом попал в стойку, вывалившись прямо на Эдерсона, а Мактоминей махнул ногой мимо мяча после скидки Маркуса головой. "Сити" и близко не организовал ничего подобного, Холанд пребывал в изоляции.

В целом, справедливо, что "Юнайтед" вышел вперед. Настойчивый Гарначо сместился с правого фланга в центр и неотразимо пробил впритирку со штангой (0:1). Все бы ничего, но "Сити" не сдался – завелся и очень быстро сравнял. Именинник Бернарду Силва головой замкнул навес Бобба (1:1). Интересно, что Пельистри, начавший голевую атаку "МЮ", в этом моменте не удержал прыткого португальца.

В послематчевой серии пенальти точнее били футболисты "Сити". Силва, который перевел игру в лотерею, свою попытку не реализовал, однако у "МЮ" промахнулось двое – "любимчик" Тен Хага Джейдон Санчо и ветеран Эванс (7:6).

Команда Гвардиолы однозначно не была лучшей в этом противостоянии, но "горожане" четко и быстро отреагировали на пропущенный, плюс в серии пенальти их вратарь, в отличие от голкипера "Юнайтед", все-таки старался мешать соперникам забить, а не наоборот.

Суперкубок Англии

Стадион: "Уэмбли" (Лондон)

Главный судья: Джаред Джиллетт (Англия)

"Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед" 1:1

Голы: Бернарду Силва (89) – Гарначо (82)

Серия пенальти – 7:6: Де Брюйне, Холанд, Савио, Эдерсон, Нунес, Диаш, Аканджи – Фернандеш, Далот, Гарначо, Каземиро, Мактоминей, Мартинес

Свои удары не реализовали: Бернарду Силва – Санчо, Эванс

"Манчестер Сити": Эдерсон – Льюис, Аканджи, Диаш, Гвардиол (Аке, 90+1) – О'Райли (Нунес, 63), Ковачич, Макати (Бернарду Силва, 80) – Бобб (Де Брюйне, 90+1), Холанд, Доку (Савио, 63)

"Манчестер Юнайтед": Онана – Далот, Магуайр (Пельистри, 58), Эванс, Мартинес – Каземиро, Мейну (Колльер, 59) – Диалло (Гарначо, 59), Маунт (Мактоминей, 58), Рашфорд (Санчо, 83) – Фернандеш

Предупреждения: Нунес (68), Бернарду Силва (85)

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
10.08.2024 в 20:09
Трошки вболівав за Сіті Пепа, але саме він зробив з виставкового матчу тренувальну гру - "підвищеної відповідальності" Ґоланд знову не забиває у фіналі! І як після цього Ерлінг може претендувати на велики індивідуальні Призи
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Комментарии 6
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Spokoyno (Київ)
10.08.2024 в 20:09
Трошки вболівав за Сіті Пепа, але саме він зробив з виставкового матчу тренувальну гру - "підвищеної відповідальності" Ґоланд знову не забиває у фіналі! І як після цього Ерлінг може претендувати на велики індивідуальні Призи
Ответить
1
3
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
10.08.2024 в 21:01
А кто такой Холланд? Чем он лучше Винисиуса, Левандовски и многих других? Разве что ростом повыше остальных.)
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0
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
10.08.2024 в 20:05
МС с первым трофеем Реал- помойка!
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1
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Dr. House (Поділля)
10.08.2024 в 20:48
Трампіст їбучий, йди накуй
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1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
10.08.2024 в 19:39
Гвардиола везунчик. Немного жаль тренера МЮ. Этот мужчина однозначно хороший тренер, а ещё он заслуживает уважение за то, что не стал терпеть капризы португальской принцессы и выгнал его из МЮ. Гол за МЮ забил Алехандро Гарначо, парню 20 лет, родился в Мадриде и всё шло к тому, что этот талантливый парень уверенно вольется в плеяду молодых испанских талантов нового поколения. Но в 18 лет он выбрал играть за Аргентину... Наверное, не угадал. Так бы точно стал олимпийским чемпионом.
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Algrab (Костопiль)
10.08.2024 в 19:49
Оленю, ти Олень....
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