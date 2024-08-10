Суперкубок Англии. Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед 1:1 (серия пенальти 7:6). Трудовой реванш горожан

Сезон в Англии открылся матчем за Суперкубок, в котором встретились две команды из Манчестера. Чемпион АПЛ-2023/24 и обладатель Кубка страны-2023/24, "Сити" и "Юнайтед" соответственно. В драматичном майском финале FA Cup "красные дьяволы" обыграли как раз своих соседей-"горожан" (2:1). Тем не менее, сегодня у подопечных Гвардиолы вышло взять реванш.

В первом тайме футболисты обоих манчестерских коллективов даже ни разу не пробили в створ. Команды очень размеренно вкатывались в поединок, качественное продвижение к воротам полностью отсутствовало. Что сказать, первый официальный матч сезона, брака было немерено.

Лишь на экваторе 45-минутки "Сити" создал несколько моментов, один опаснее другого. Кульминацией стал выстрел Макати в штангу после обрезки Мартинеса у владений "МЮ". Подопечные Тен Хага эквивалентного шанса до перерыва не создали.

Зато во втором тайме на фоне стерильности команды Гвардиолы контратакующий "Юнайтед" смотрелся реально классно. Фернандеш забил гол-красавец из офсайда, Рашфорд непостижимым образом попал в стойку, вывалившись прямо на Эдерсона, а Мактоминей махнул ногой мимо мяча после скидки Маркуса головой. "Сити" и близко не организовал ничего подобного, Холанд пребывал в изоляции.

В целом, справедливо, что "Юнайтед" вышел вперед. Настойчивый Гарначо сместился с правого фланга в центр и неотразимо пробил впритирку со штангой (0:1). Все бы ничего, но "Сити" не сдался – завелся и очень быстро сравнял. Именинник Бернарду Силва головой замкнул навес Бобба (1:1). Интересно, что Пельистри, начавший голевую атаку "МЮ", в этом моменте не удержал прыткого португальца.

BERNARDO SILVA ????@ManCity's man with a late leveller in the Manchester Derby!#CommunityShield pic.twitter.com/zLkRqfUeGN — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) August 10, 2024

В послематчевой серии пенальти точнее били футболисты "Сити". Силва, который перевел игру в лотерею, свою попытку не реализовал, однако у "МЮ" промахнулось двое – "любимчик" Тен Хага Джейдон Санчо и ветеран Эванс (7:6).

Команда Гвардиолы однозначно не была лучшей в этом противостоянии, но "горожане" четко и быстро отреагировали на пропущенный, плюс в серии пенальти их вратарь, в отличие от голкипера "Юнайтед", все-таки старался мешать соперникам забить, а не наоборот.

Суперкубок Англии

Стадион: "Уэмбли" (Лондон)

Главный судья: Джаред Джиллетт (Англия)

"Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед" 1:1

Голы: Бернарду Силва (89) – Гарначо (82)

Серия пенальти – 7:6: Де Брюйне, Холанд, Савио, Эдерсон, Нунес, Диаш, Аканджи – Фернандеш, Далот, Гарначо, Каземиро, Мактоминей, Мартинес

Свои удары не реализовали: Бернарду Силва – Санчо, Эванс

"Манчестер Сити": Эдерсон – Льюис, Аканджи, Диаш, Гвардиол (Аке, 90+1) – О'Райли (Нунес, 63), Ковачич, Макати (Бернарду Силва, 80) – Бобб (Де Брюйне, 90+1), Холанд, Доку (Савио, 63)

"Манчестер Юнайтед": Онана – Далот, Магуайр (Пельистри, 58), Эванс, Мартинес – Каземиро, Мейну (Колльер, 59) – Диалло (Гарначо, 59), Маунт (Мактоминей, 58), Рашфорд (Санчо, 83) – Фернандеш

Предупреждения: Нунес (68), Бернарду Силва (85)