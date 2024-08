Суперкубок Англии. Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед 1:1 (серия пенальти 7:6). Трудовой реванш горожан

Сезон в Англии открылся матчем за Суперкубок, в котором встретились две команды из Манчестера. Чемпион АПЛ-2023/24 и обладатель Кубка страны-2023/24, "Сити" и "Юнайтед" соответственно. В драматичном майском финале FA Cup "красные дьяволы" обыграли как раз своих соседей-"горожан" (2:1). Тем не менее, сегодня у подопечных Гвардиолы вышло взять реванш.

В первом тайме футболисты обоих манчестерских коллективов даже ни разу не пробили в створ. Команды очень размеренно вкатывались в поединок, качественное продвижение к воротам полностью отсутствовало. Что сказать, первый официальный матч сезона, брака было немерено.

Лишь на экваторе 45-минутки "Сити" создал несколько моментов, один опаснее другого. Кульминацией стал выстрел Макати в штангу после обрезки Мартинеса у владений "МЮ". Подопечные Тен Хага эквивалентного шанса до перерыва не создали.

Зато во втором тайме на фоне стерильности команды Гвардиолы контратакующий "Юнайтед" смотрелся реально классно. Фернандеш забил гол-красавец из офсайда, Рашфорд непостижимым образом попал в стойку, вывалившись прямо на Эдерсона, а Мактоминей махнул ногой мимо мяча после скидки Маркуса головой. "Сити" и близко не организовал ничего подобного, Холанд пребывал в изоляции.

В целом, справедливо, что "Юнайтед" вышел вперед. Настойчивый Гарначо сместился с правого фланга в центр и неотразимо пробил впритирку со штангой (0:1). Все бы ничего, но "Сити" не сдался – завелся и очень быстро сравнял. Именинник Бернарду Силва головой замкнул навес Бобба (1:1). Интересно, что Пельистри, начавший голевую атаку "МЮ", в этом моменте не удержал прыткого португальца.

