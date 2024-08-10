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Суперкубок Англии. Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:1 (7:6). Видео голов и обзор матча

Англия
Обновлено

С серией пенальти

Суперкубок Англии. Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:1 (7:6). Видео голов и обзор матча

Фото: Манчестер Сіті

Новина українською

В Англии начался сезон определением обладателя Суперкубка. В матче сошлись чемпион АПЛ-2023/24 "Манчестер Сити" и победитель Кубка Англии-2023/24 "Манчестер Юнайтед".

В первом тайме команды не смогли на хотя бы один удар в створ ворот. После перерыва болельщики увидели совсем другой футбол. Открыли счет справедливо "красные дьяволы". Гол от них назревал, о чем свидетельствуют несколько опасных моментов. Но удержать победу не удалось - "Сити" на последних минутах сравнял.

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В серии пенальти более точными были "горожане". Поэтому, именно они забирают Суперкубок Англии-2024.

Суперкубок Англии

Стадион: "Уэмбли" (Лондон)

Главный судья: Джаред Джиллетт (Австралия)

"Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед" 1:1

Голы: Бернарду Силва (89) - Гарначо (82)

Серия пенальти - 7:6: Де Брюйне, Голанд, Савио, Эдерсон, Нунес, Диаш, Аканджи - Фернандеш, Далот, Гарначо, Каземиро, Мактоминей, Мартинес

Свои удары не реализовали: Бернарду Силва - Санчо, Эванс

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Источник:
The Emirates FA Cup
Опубликовал: Виктор Иванчук
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