Капитан Челси снова получил травму задней поверхности бедра

Капитан "Челси" Рис Джеймс снова получил травму задней поверхности бедра.

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Во время тренировки на базе "Челси" 24-летний защитник почувствовал дискомфорт. Отмечается, что повреждение незначительно, и пока неизвестно, сколько времени потребуется Джеймсу для восстановления.

Напомним, в прошлом сезоне Рис Джеймс получил травму задней поверхности бедра в 16-м туре АПЛ, в матче против "Эвертона". Тогда он пропустил более 4 месяцев.