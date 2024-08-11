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Капитан Челси снова получил травму задней поверхности бедра
В прошлом сезоне он провел 10 игр в АПЛ
Getty Images / Global Images Ukraine
Капитан "Челси" Рис Джеймс снова получил травму задней поверхности бедра.
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Во время тренировки на базе "Челси" 24-летний защитник почувствовал дискомфорт. Отмечается, что повреждение незначительно, и пока неизвестно, сколько времени потребуется Джеймсу для восстановления.
Напомним, в прошлом сезоне Рис Джеймс получил травму задней поверхности бедра в 16-м туре АПЛ, в матче против "Эвертона". Тогда он пропустил более 4 месяцев.
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Источник:The Athletic
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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