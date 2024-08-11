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Гвардиола: Сейчас наша цель - не победа в АПЛ
Прокомментировал игру и рассказал о целях
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Вчера состоялся матч за Суперкубок Англии, где играли "Манчестер Сити" против "Манчестер Юнайтед". Основное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти "Манчестер Сити" победил со счетом 7:6.
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал победу своих подопечных:
"Мы часто теряли мяч, а "Манчестер Юнайтед" - одна из лучших команд мира по работе в переходных фазах, ее очень сложно сдержать. Но мы это сделали!
Отлично, что мы начали новый сезон с завоевания трофея, мы очень довольны. Здорово участвовать в таком матче, потому что это означает, что в прошлом сезоне ты что-то выиграл.
Мы видим, как возвращаются игроки. Сейчас наша цель - не победа в АПЛ, а выиграть следующий матч".
Напомним, следующая игра "Манчестер Сити" состоится 18 августа против "Челси".
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