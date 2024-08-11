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Тен Хаг: Мы можем играть на равных с Манчестер Сити
Прокомментировал поражение
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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг прокомментировал проигранный его командой матч за Суперкубок Англии против "Манчестер Сити", 1:1 (пен. 6:7).
"Когда команда показывает хорошую игру, ведет в счете в основное время и в серии пенальти, но в итоге проигрывает, всем не очень приятно. Это больно, но мы должны это принять.
Мы создавали моменты, оказывали давление, и, когда мы владели мячом, у нас было несколько очень хороших моментов, так что есть много плюсов, которые мы можем вынести
Из этой игры можно заключить, что мы можем играть на равных с "Манчестер Сити". Мы должны перенести это на Английскую Премьер-лигу", — приводит слова тен Хага ВВС.
Напомним, следующая игра "Манчестер Юнайтед" состоится 16 августа против "Фулхема".
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