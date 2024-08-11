Бруну Фернандеш – о начале нового сезона: Мы отдадим все, чтобы болельщики наслаждались этим сезоном

Португальский полузащитник и капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш поделился своим мнением о сезоне 2024/25.

"Мы должны создавать такие моменты, чтобы болельщики были с нами, потому что они приходят на игры, чтобы их развлекали. Мы хотим побеждать в матчах, потому что болельщики хотят видеть победы своей команды. В мире нет людей, которые хотят побеждать больше, чем игроки в нашей раздевалке.

Мы отдадим все, чтобы болельщики наслаждались этим сезоном. Мы знаем, что для них прошлый сезон был действительно плохим и тяжелым, как и для нас, поэтому хотим, чтобы новый был другим", — сказав капитан.