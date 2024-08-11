Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бруну Фернандеш – о начале нового сезона: Мы отдадим все, чтобы болельщики наслаждались этим сезоном
Готов радовать болельщиков в новом сезоне
Getty Images / Global Images Ukraine
Португальский полузащитник и капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш поделился своим мнением о сезоне 2024/25.
"Мы должны создавать такие моменты, чтобы болельщики были с нами, потому что они приходят на игры, чтобы их развлекали. Мы хотим побеждать в матчах, потому что болельщики хотят видеть победы своей команды. В мире нет людей, которые хотят побеждать больше, чем игроки в нашей раздевалке.
Мы отдадим все, чтобы болельщики наслаждались этим сезоном. Мы знаем, что для них прошлый сезон был действительно плохим и тяжелым, как и для нас, поэтому хотим, чтобы новый был другим", — сказав капитан.
Напомним, первая игра для "МЮ" пройдет 16 августа против "Фулхэма" в 22:00.
Популярное сейчас
- Карпаты - Кривбасс. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Стало известно, кто будет нести флаг Украины на церемонии закрытия Олимпиады-2024
- МОК вступились за Бубку и объяснили, почему он вручал медаль этнической россиянке
- Сам начал атаку - сам завершил. Зинченко забил Байеру в спарринге. ВИДЕО
- В стиле Мудрика и Грилиша. Цыганков порадовал себя и болельщиков новой прической. ФОТО
- Гвардиола: Сейчас наша цель - не победа в АПЛ