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Бруну Фернандеш – о начале нового сезона: Мы отдадим все, чтобы болельщики наслаждались этим сезоном

Англия

Готов радовать болельщиков в новом сезоне

Бруну Фернандеш – о начале нового сезона: Мы отдадим все, чтобы болельщики наслаждались этим сезоном

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Португальский полузащитник и капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш поделился своим мнением о сезоне 2024/25.

"Мы должны создавать такие моменты, чтобы болельщики были с нами, потому что они приходят на игры, чтобы их развлекали. Мы хотим побеждать в матчах, потому что болельщики хотят видеть победы своей команды. В мире нет людей, которые хотят побеждать больше, чем игроки в нашей раздевалке.

Мы отдадим все, чтобы болельщики наслаждались этим сезоном. Мы знаем, что для них прошлый сезон был действительно плохим и тяжелым, как и для нас, поэтому хотим, чтобы новый был другим", — сказав капитан.

Напомним, первая игра для "МЮ" пройдет 16 августа против "Фулхэма" в 22:00.

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Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш
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Источник:
Manchester Evening News
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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