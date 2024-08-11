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63 млн на еще одного вингера. Челси официально объявил о трансфере Нету

Англия
Обновлено

За десятки миллионов евро

63 млн на еще одного вингера. Челси официально объявил о трансфере Нету

Фото: Челсі

Новина українською

Лондонский "Челси" сообщил о подписании вингера "Вулверхэмптона" Педру Нету. Сумма трансфера составляет 60+3 миллионов евро. Рыночная стоимость 24-летнего португальца - 55 миллионов.

Нету подписал контракт с "Челси" на 7 лет (до лета 2031-го года). Он стал девятым летним подписанием клуба.

В составе "Вулверхэмптона" футболист провел 135 матчей, в которых забил 14 голов и отдал 24 результативные передачи.

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Вулверхэмптон Челси (Лондон) Педру Нету
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Источник:
Челсі
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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download1 (huyersk)
11.08.2024 в 23:02
тримайся, "Мишко" ...
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Комментарии 1
download1 (huyersk)
11.08.2024 в 23:02
тримайся, "Мишко" ...
Ответить
1
0

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