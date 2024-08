63 млн на еще одного вингера. Челси официально объявил о трансфере Нету

Лондонский "Челси" сообщил о подписании вингера "Вулверхэмптона" Педру Нету. Сумма трансфера составляет 60+3 миллионов евро. Рыночная стоимость 24-летнего португальца - 55 миллионов.

Нету подписал контракт с "Челси" на 7 лет (до лета 2031-го года). Он стал девятым летним подписанием клуба.

Ready to make his mark in Blue.



Welcome to Chelsea, Pedro Neto! ???? pic.twitter.com/XdJvsrdlH5