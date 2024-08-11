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63 млн на еще одного вингера. Челси официально объявил о трансфере Нету
За десятки миллионов евро
Фото: Челсі
Лондонский "Челси" сообщил о подписании вингера "Вулверхэмптона" Педру Нету. Сумма трансфера составляет 60+3 миллионов евро. Рыночная стоимость 24-летнего португальца - 55 миллионов.
Нету подписал контракт с "Челси" на 7 лет (до лета 2031-го года). Он стал девятым летним подписанием клуба.
Ready to make his mark in Blue.— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 11, 2024
Welcome to Chelsea, Pedro Neto! ???? pic.twitter.com/XdJvsrdlH5
В составе "Вулверхэмптона" футболист провел 135 матчей, в которых забил 14 голов и отдал 24 результативные передачи.
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Источник:Челсі
Опубликовал: Виктор Иванчук
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11.08.2024 в 23:02
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