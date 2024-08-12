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Бернарду Силва: Гвардиола сказал мне, что в следующий раз я не буду бить пенальти

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По крайней мере, хавбек забил с игры

Бернарду Силва: Гвардиола сказал мне, что в следующий раз я не буду бить пенальти

Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва рассказал о реакции наставника "горожан" Хосепа Гвардиолы на его нереализованный пенальти в послематчевой серии против "Манчестер Юнайтед" (1:1, 7:6 по пен.) за Суперкубок Англии.

"Пеп уже сказал мне, что в следующий раз я не буду бить пенальти, так что вам не о чем беспокоиться. Чувствую себя немного расстроенным, так как ударил с пенальти совсем не так, как я отрабатывал на тренировках. Это второй подряд промах за "Сити". Немного расстроен...", - приводит слова португальца журналист Майкл Плант.

Напомним, Силва также не забил пенальти в ворота украинского голкипера Андрея Лунина в послематчевой серии в 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского "Реала" (1:1, 3:4 по пен.).

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Хосеп Гвардиола Суперкубок Англии Манчестер Сити пенальти Манчестер Юнайтед Бернарду Силва
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Опубликовал: Александр Бураков
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