Бернарду Силва: Гвардиола сказал мне, что в следующий раз я не буду бить пенальти

Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва рассказал о реакции наставника "горожан" Хосепа Гвардиолы на его нереализованный пенальти в послематчевой серии против "Манчестер Юнайтед" (1:1, 7:6 по пен.) за Суперкубок Англии.

"Пеп уже сказал мне, что в следующий раз я не буду бить пенальти, так что вам не о чем беспокоиться. Чувствую себя немного расстроенным, так как ударил с пенальти совсем не так, как я отрабатывал на тренировках. Это второй подряд промах за "Сити". Немного расстроен...", - приводит слова португальца журналист Майкл Плант.

Напомним, Силва также не забил пенальти в ворота украинского голкипера Андрея Лунина в послематчевой серии в 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского "Реала" (1:1, 3:4 по пен.).