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Бернарду Силва: Гвардиола сказал мне, что в следующий раз я не буду бить пенальти
По крайней мере, хавбек забил с игры
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва рассказал о реакции наставника "горожан" Хосепа Гвардиолы на его нереализованный пенальти в послематчевой серии против "Манчестер Юнайтед" (1:1, 7:6 по пен.) за Суперкубок Англии.
"Пеп уже сказал мне, что в следующий раз я не буду бить пенальти, так что вам не о чем беспокоиться. Чувствую себя немного расстроенным, так как ударил с пенальти совсем не так, как я отрабатывал на тренировках. Это второй подряд промах за "Сити". Немного расстроен...", - приводит слова португальца журналист Майкл Плант.
Напомним, Силва также не забил пенальти в ворота украинского голкипера Андрея Лунина в послематчевой серии в 1/4 финала Лиги чемпионов против мадридского "Реала" (1:1, 3:4 по пен.).
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