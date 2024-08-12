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Фулхэм сделал первое предложение по приобретению защитника Кристал Пэлас
Об этом сообщает BBC
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Фулхэм" ищет возможности усилить свою защиту после того, как Тосин Адарабиойо перешел в "Челси", а Тим Рим отправился в "Шарлотт". В начале этой недели было отклонено предложение по защитнику "Астон Виллы" Диего Карлосу, но завершилось подписание Хорхе Куэнки из "Вильярреала". Теперь "дачники" нацелились на еще одного центрального защитника.
Сообщается, что "Фулхэм" сделал предложение в размере 20 млн фунтов стерлингов за центрального защитника "Кристал Пэлас" Йоакима Андерсена. "Орлы" оценивают 28-летнего датского защитника ближе к 40 млн фунтов стерлингов.
Добавим, что в прошлом сезоне Йоаким Андерсен провел 40 матчей, где отметился 2 голами и 3 ассистами.
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