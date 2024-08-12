Наставник Челси Мареска: Я еще не знаю свою команду

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска заявил, что ещё не успел полностью познакомиться со всеми своими подопечными.

"Я еще не знаю свою команду. Предсезонка была очень тяжелой, напряженной, много игр, переездов из одного города в другой. Теперь, наконец, начинается обычная неделя. Завтра у нас выходной, а потом мы начнем готовиться к матчу с "Манчестер Сити"", - приводит слова итальянца пресс-служба "синих".