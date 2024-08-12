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Лестер арендовал у Брайтона 19-летнего аргентинца
Об этом говорится на официальном сайте лисиц
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Несмотря на то, что Факундо Буонанотте продлил контракт с "Брайтоном" до 2028 года, следующий сезон он проведет в другом клубе. "Лестер Сити" арендовал аргентинского полузащитника на один год у руководства "чаек".
"Я очень рад быть здесь, в этом невероятном и важном клубе. Надеюсь, что смогу показать себя с наилучшей стороны, и что мы добьемся больших успехов. Я много общался с менеджером, и он вселил в меня уверенность - для меня было легким решением приехать сюда. Это большая возможность для меня, и поэтому я не имел никаких сомнений насчет приезда. Я здесь, чтобы помочь клубу занять как можно более высокое место в лиге", - заявил Факундо Буонанотте после перехода.
Добавим, что в прошлом сезоне игрок провел 36 матчей, где отметился 4 голами и результативной передачей.
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