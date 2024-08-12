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Ван Дейк: Думаю, Ливерпуль должен сделать несколько трансферов

Англия
Ван Дейк: Думаю, Ливерпуль должен сделать несколько трансферов

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Капитан "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк заявил, что клуб нуждается в усилении.

"Я думаю, что мы должны сделать несколько трансферов, исходя из того, как долго продлится сезон, но мне кажется, что клуб работает над этим за кулисами. Убеждён, что они соберут лучший состав, чтобы конкурировать в каждом турнире, в котором мы участвуем.

Мы собираемся пройти как можно дальше - это главная цель. У меня есть амбиции, у всех нас есть амбиции. Мы все хотим добиться всего, что только можно. Мы участвуем в каждом турнире, чтобы попытаться выиграть его. Сделать это практически невозможно, но мы готовы к старту АПЛ, а затем, надеюсь, втянемся в сезон и добьемся больших успехов", - цитирует нидерландца The Independent.

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Ливерпуль Вирджил ван Дейк
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Источник:
The Independent
Опубликовал: Александр Бураков
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