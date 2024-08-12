Брентфорд близок к подписанию атакующего полузащитника Ливерпуля

Фабиу Карвалью несколько лет назад перешел в "Ливерпуль" из "Фулхэма" за 5 млн фунтов стерлингов. Португальцу так и не удалось закрепиться в составе "мерсисайдцев", а также провел прошлый сезон в арендах в "Лейпциге" и "Халл Сити". Теперь атакующий полузащитник на постоянной основе может сменить клубную прописку.

Сообщается, что "Ливерпуль" согласовал сделку о продаже Фабиу Карвалью в "Брентфорд" за 27,5 млн фунтов стерлингов с учетом доплат. Португалец также был целью "Саутгемптона", но клуб с "Энфилда" отклонил их предложение стоимостью около 15 млн фунтов стерлингов, поскольку оно было значительно меньше суммы, которую они хотели получить, чтобы санкционировать переход игрока на постоянной основе.

Добавим, что в прошлом сезоне Фабиу Карвалью провел 35 матчей, где отметился 9 голами и 2 передачами.