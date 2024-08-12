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Названы претенденты на звание лучшего молодого игрока года в Англии

Англия

За награду посоревнуются шесть игроков

Названы претенденты на звание лучшего молодого игрока года в Англии

Getty Images/Global Images Ukraine

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Пресс-служба PFA (Ассоциация профессиональных футболистов) опубликовала список номинантов на звание лучшего молодого футболиста Англии в 2024 году.

В шорт-лист вошли следующие футболисты:

  • Алехандро Гарначо и Кобби Майну (оба — "Манчестер Юнайтед")
  • Майкл Олисе ("Кристал Пэлас", теперь - "Бавария")
  • Коул Палмер ("Челси")
  • Жоао Педро ("Брайтон")
  • Букайо Сака ("Арсенал").

Имя победителя будет объявлено на церемонии вручения награды 20 августа.

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Источник:
PFA
Опубликовал: Александр Бураков
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