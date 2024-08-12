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Названы претенденты на звание лучшего молодого игрока года в Англии
За награду посоревнуются шесть игроков
Getty Images/Global Images Ukraine
Пресс-служба PFA (Ассоциация профессиональных футболистов) опубликовала список номинантов на звание лучшего молодого футболиста Англии в 2024 году.
В шорт-лист вошли следующие футболисты:
- Алехандро Гарначо и Кобби Майну (оба — "Манчестер Юнайтед")
- Майкл Олисе ("Кристал Пэлас", теперь - "Бавария")
- Коул Палмер ("Челси")
- Жоао Педро ("Брайтон")
- Букайо Сака ("Арсенал").
Имя победителя будет объявлено на церемонии вручения награды 20 августа.
PFA Young Player of the Year. ????— Professional Footballers' Association (@PFA) August 12, 2024
The Top Six. Chosen by the players. ⬇️
#PFAawards pic.twitter.com/bU5tOTgKIy
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Источник:PFA
Опубликовал: Александр Бураков
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