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Ноттингем Форест отклонил предложение Аталанты по приобретению Неко Уильямса
Итальянский клуб также рассматривает других кандидатов на позицию правого защитника
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Аталанта" после прекрасной прошлой кампании, где она завоевала трофей Лиги Европы, работает над усилением состава в летнее межсезонье.
Как сообщает Фабрицио Романо, "Ноттингем Форест" отклонил официальное предложение итальянского клуба по Неко Уильямсу на этих выходных. Цена за правого защитника составила более 20 млн евро, однако бергамаски получили отказ от "лесников" отклоненное предложение. "Аталанта" также направила предложение "Фламенго" по Уэсли, который играет на той же позиции, что и валлиец, но там переговоры еще продолжаются.
⛔️???? Understand Nottingham Forest have rejected formal bid from Atalanta for Neco Williams this weekend.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2024
Proposal over €20m turned down by #NFFC.
Atalanta have also sent bid to Flamengo for Wesley, talks ongoing. ⚫️???????????? pic.twitter.com/0e156ztKfp
Добавим, что Неко Уильямс в прошлом сезоне провел 32 матча и отметился одним ассистом.
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