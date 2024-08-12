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Ноттингем Форест отклонил предложение Аталанты по приобретению Неко Уильямса

Англия

Итальянский клуб также рассматривает других кандидатов на позицию правого защитника

Ноттингем Форест отклонил предложение Аталанты по приобретению Неко Уильямса

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Аталанта" после прекрасной прошлой кампании, где она завоевала трофей Лиги Европы, работает над усилением состава в летнее межсезонье.

Как сообщает Фабрицио Романо, "Ноттингем Форест" отклонил официальное предложение итальянского клуба по Неко Уильямсу на этих выходных. Цена за правого защитника составила более 20 млн евро, однако бергамаски получили отказ от "лесников" отклоненное предложение. "Аталанта" также направила предложение "Фламенго" по Уэсли, который играет на той же позиции, что и валлиец, но там переговоры еще продолжаются.

Добавим, что Неко Уильямс в прошлом сезоне провел 32 матча и отметился одним ассистом.

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Аталанта (Бергамо) Ноттингем Форест Неко Уильямс
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Источник:
Фабріціо Романо
Опубликовал: Александр Гресь
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