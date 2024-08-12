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Жоау Феликс согласен вернуться в Челси, несмотря на уменьшение зарплаты

Англия

Приходится идти на жертвы

Жоау Феликс согласен вернуться в Челси, несмотря на уменьшение зарплаты

Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "Атлетико" Жоау Феликс намерен вернуться в "Челси". Об этом сообщает The Telegraph.

Издание отмечает, что португальский футболист также выразил готовность пойти на значительное сокращение своего оклада, чтобы вписаться в структуру заработной платы лондонского клуба.

Ожидается, что сумма трансфера может составить менее 40 миллионов фунтов стерлингов.

"Атлетико", в то же время, старается продать ненужных для себя игроков, чтобы профинансировать подписание контрактов с Конором Галлахером из "Челси" и Хулианом Альваресом из "Манчестер Сити".

Напомним, прошлый сезон Феликс провёл в аренде в "Барселоне", отличившись 10 забитыми мячами и 5 ассистами в 41 матче.

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Атлетико (Мадрид) Челси (Лондон) зарплата Жоау Феликс
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Источник:
Telegraph
Опубликовал: Александр Бураков
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