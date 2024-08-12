Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Жоау Феликс согласен вернуться в Челси, несмотря на уменьшение зарплаты
Приходится идти на жертвы
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Атлетико" Жоау Феликс намерен вернуться в "Челси". Об этом сообщает The Telegraph.
Издание отмечает, что португальский футболист также выразил готовность пойти на значительное сокращение своего оклада, чтобы вписаться в структуру заработной платы лондонского клуба.
Ожидается, что сумма трансфера может составить менее 40 миллионов фунтов стерлингов.
"Атлетико", в то же время, старается продать ненужных для себя игроков, чтобы профинансировать подписание контрактов с Конором Галлахером из "Челси" и Хулианом Альваресом из "Манчестер Сити".
Напомним, прошлый сезон Феликс провёл в аренде в "Барселоне", отличившись 10 забитыми мячами и 5 ассистами в 41 матче.
Популярное сейчас
- Экс-гендиректор Зари занял аналогичную должность в клубе из оккупированного Луганска
- Спортдиректор Александрии: Больше половины игроков Днепра-1 могли оказаться у нас
- Чоботенко: Уже извинился за эпизод с Бондарем, еще напишу ему сообщение
- Динамо и Кривбасс в еврокубках, дерби Манчестера, 2-й тур УПЛ. Расписание футбола на 5 – 11 августа
- В стиле Мудрика и Грилиша. Цыганков порадовал себя и болельщиков новой прической. ФОТО
- Шахтер проиграл Полесью, Карпаты разгромили Кривбасс, Челси купил конкурента Мудрику. Главные новости за 11 августа