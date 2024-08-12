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Фофана: Челси показывает другой футбол. Конечно, этот процесс займет определенное время
Однако, результат нужен уже сейчас
Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Челси" Уэсли Фофана дал комментарий после ничьи в товарищеском матче с "Интером" (1:1).
"Я чувствую себя очень хорошо, счастлив вернуться после долгого перерыва. Ощущал себя немного напряженным, но я наслаждался моментом.
"Думаю, все видят, что мы играем по другой тактике, показываем другой футбол. Конечно, этот процесс займёт определённое время но, естественно, у нас нет столько времени, так как мы должны хорошо выступить уже в этом сезоне", - цитирует француза официальный сайт "синих".
Напомним, Фофана пропустил весь прошлый сезон из-за травмы крестообразных связок колена.
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