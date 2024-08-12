Фофана: Челси показывает другой футбол. Конечно, этот процесс займет определенное время

Защитник "Челси" Уэсли Фофана дал комментарий после ничьи в товарищеском матче с "Интером" (1:1).

"Я чувствую себя очень хорошо, счастлив вернуться после долгого перерыва. Ощущал себя немного напряженным, но я наслаждался моментом.

"Думаю, все видят, что мы играем по другой тактике, показываем другой футбол. Конечно, этот процесс займёт определённое время но, естественно, у нас нет столько времени, так как мы должны хорошо выступить уже в этом сезоне", - цитирует француза официальный сайт "синих".