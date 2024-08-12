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Челси может продать своего вингера в Страсбур
Но синие берегут за собой право на выкуп игрока
Getty Images/Global Images Ukraine
Молодой португальский вингер "Челси" Диегу Морейра перейдет в "Страсбур". Об этом сообщает L'Equipe.
20-летний футболист уже имеет опыт выступлений в Лиге 1, в прошлом сезоне он защищал цвета "Лиона". "Страсбур" заплатит за Морейру 2 миллиона евро, а "Челси" сохранит за собой право на выкуп игрока.
Диегу за всю свою карьеру сыграл 83 матча, забил 15 голов и отдал 11 ассистов.
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Источник:L'Equipe
Опубликовал: Екатерина Власова
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