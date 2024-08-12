Челси может продать своего вингера в Страсбур

Молодой португальский вингер "Челси" Диегу Морейра перейдет в "Страсбур". Об этом сообщает L'Equipe.

20-летний футболист уже имеет опыт выступлений в Лиге 1, в прошлом сезоне он защищал цвета "Лиона". "Страсбур" заплатит за Морейру 2 миллиона евро, а "Челси" сохранит за собой право на выкуп игрока.

Диегу за всю свою карьеру сыграл 83 матча, забил 15 голов и отдал 11 ассистов.