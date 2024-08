Манчестер Юнайтед представил третий комплект формы на сезон 2024/25

Манчестер Юнайтед официально презентовал третью форму на сезон 2024/25.

Комплект одежды выполнен в белом цвете с широкими красно-черными полосами на груди. На форме вместо традиционного герба изображен дьявол.

Дизайнов формы вдохновил флаг, который часто используют болельщики команды на стадионах по всему миру.

Forged by our fans.



United's 2024/25 @adidasFootball third shirt is here ????????#MUFC