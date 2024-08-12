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Манчестер Юнайтед представил третий комплект формы на сезон 2024/25

Англия

МЮ представил третий комплект экипировки

Манчестер Юнайтед представил третий комплект формы на сезон 2024/25

Manchester United

Новина українською

Манчестер Юнайтед официально презентовал третью форму на сезон 2024/25.

Комплект одежды выполнен в белом цвете с широкими красно-черными полосами на груди. На форме вместо традиционного герба изображен дьявол.

Дизайнов формы вдохновил флаг, который часто используют болельщики команды на стадионах по всему миру.

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Манчестер Юнайтед
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Источник:
Man Utd
Опубликовал: Екатерина Власова
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