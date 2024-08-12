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Манчестер Юнайтед представил третий комплект формы на сезон 2024/25
МЮ представил третий комплект экипировки
Manchester United
Манчестер Юнайтед официально презентовал третью форму на сезон 2024/25.
Комплект одежды выполнен в белом цвете с широкими красно-черными полосами на груди. На форме вместо традиционного герба изображен дьявол.
Дизайнов формы вдохновил флаг, который часто используют болельщики команды на стадионах по всему миру.
Forged by our fans.— Manchester United (@ManUtd) August 12, 2024
United's 2024/25 @adidasFootball third shirt is here ????????#MUFC
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