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Арсенал представил третий комплект формы от Аdidas
Арсенал представил новую форму на сезон 24/25
Arsenal
"Арсенал" представил новую третью форму на сезон 24/25, которая стала современным переосмыслением культовых выездных комплектов середины 90-х.
Дизайнеры клуба взяли за основу сине-бирюзовую палитру, добавив ей ярких, психоделических оттенков. Новая форма, с ее элегантным воротником и оригинальными деталями, однозначно привлечет внимание как на футбольном поле, так и за его пределами.
All the details ????— Arsenal (@Arsenal) August 12, 2024
????️ Check out our full @adidasfootball third kit fit ????
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Источник:Arsenal
Опубликовал: Екатерина Власова
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