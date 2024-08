Арсенал представил третий комплект формы от Аdidas

"Арсенал" представил новую третью форму на сезон 24/25, которая стала современным переосмыслением культовых выездных комплектов середины 90-х.

Дизайнеры клуба взяли за основу сине-бирюзовую палитру, добавив ей ярких, психоделических оттенков. Новая форма, с ее элегантным воротником и оригинальными деталями, однозначно привлечет внимание как на футбольном поле, так и за его пределами.

All the details ????



????️ Check out our full @adidasfootball third kit fit ????