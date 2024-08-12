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Арсенал представил третий комплект формы от Аdidas

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Арсенал представил новую форму на сезон 24/25

Арсенал представил третий комплект формы от Аdidas

Arsenal

Новина українською

"Арсенал" представил новую третью форму на сезон 24/25, которая стала современным переосмыслением культовых выездных комплектов середины 90-х.

Дизайнеры клуба взяли за основу сине-бирюзовую палитру, добавив ей ярких, психоделических оттенков. Новая форма, с ее элегантным воротником и оригинальными деталями, однозначно привлечет внимание как на футбольном поле, так и за его пределами.

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Источник:
Arsenal
Опубликовал: Екатерина Власова
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