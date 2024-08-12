Брентфорд подписал атакующего хавбека из Ливерпуля

Португальский полузащитник Фабиу Карвалью подписал контракт с "Брентфордом", который рассчитан на пять лет.

Также в соглашении есть опция продления договора еще на один сезон. Тransfermarkt пишет, что "Ливерпуль", бывший клуб игрока, продал Фабиу за 23 миллионов евро.

"Фабиу - футболист, который обладает многими качествами. Он может играть на всех передних трех-четырех позициях в схемах 4-3-3 или 4-2-3-1", - сказал главный тренер команды Томас Франк.

Welcome to Brentford, Fábio ????



We’re delighted to confirm the arrival of Fábio Carvalho on an initial five-year deal from Liverpool — Brentford FC (@BrentfordFC) August 12, 2024

Добавим, что в прошлом сезоне Фабиу Карвалью провел 35 матчей, где отметился 9 голами и 2 передачами.