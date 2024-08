Брентфорд подписал атакующего хавбека из Ливерпуля

Португальский полузащитник Фабиу Карвалью подписал контракт с "Брентфордом", который рассчитан на пять лет.

Также в соглашении есть опция продления договора еще на один сезон. Тransfermarkt пишет, что "Ливерпуль", бывший клуб игрока, продал Фабиу за 23 миллионов евро.

Welcome to Brentford, Fábio ????



We’re delighted to confirm the arrival of Fábio Carvalho on an initial five-year deal from Liverpool