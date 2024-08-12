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Брентфорд подписал атакующего хавбека из Ливерпуля

Англия

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Брентфорд подписал атакующего хавбека из Ливерпуля

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Португальский полузащитник Фабиу Карвалью подписал контракт с "Брентфордом", который рассчитан на пять лет.

Также в соглашении есть опция продления договора еще на один сезон. Тransfermarkt пишет, что "Ливерпуль", бывший клуб игрока, продал Фабиу за 23 миллионов евро.

"Фабиу - футболист, который обладает многими качествами. Он может играть на всех передних трех-четырех позициях в схемах 4-3-3 или 4-2-3-1", - сказал главный тренер команды Томас Франк.

Добавим, что в прошлом сезоне Фабиу Карвалью провел 35 матчей, где отметился 9 голами и 2 передачами.

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Источник:
brentford
Опубликовал: Екатерина Власова
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