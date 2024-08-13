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Лестер проявляет интерес к форварду леверкузенского Байера

Англия

Об этом сообщает Kicker

Лестер проявляет интерес к форварду леверкузенского Байера

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Лестер Сити" рассматривает возможность усилить линию нападения, чтобы иметь возможность удержаться в Премьер-лиге.

Сообщается, что игрок "Байера" Адам Гложек находится на грани перехода в английский клуб. "Лестер Сити" хотел бы арендовать чемпиона Бундеслиги и готов включить в контракт опцию выкупа (если клуб останется в лиге). С учетом платы за аренду, которая оценивается в районе 3-4 млн евро, "Байер" может получить за нападающего общую сумму более 20 млн евро.

Добавим, что в прошлом сезоне Адам Гложек провел 36 матчей, где отметился 7 голами и 5 ассистами.

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Байер (Леверкузен) Лестер Сити
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Источник:
Kicker
Опубликовал: Александр Гресь
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