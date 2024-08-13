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Рахим Стерлинг доволен своим положением в Челси и не планирует покидать клуб
Об этом сообщает Football Insider
Getty Images / Global Images Ukraine
Недавно "Челси" пополнил свой атакующий состав, подписав вингера "Вулверхэмптона" Педро Нету. Учитывая большое количество игроков в этой зоне, в течение лета ходят слухи о переезде Рахима Стерлинга в "Ювентус" или в один из клубов Саудовской Аравии.
Впрочем, по информации британского медиа, Рахим Стерлинг доволен своим положением в "Челси" и не планирует покидать клуб до конца этого трансферного окна. Он стремится остаться на "Стэмфорд Бридж" и бороться за место в старте - благодаря за доверие, которое "синие" оказали, когда подписали его из "Манчестер Сити" два года назад. Вингер также мотивирован вернуться в состав сборной Англии, чтобы впечатлить в Премьер-лиге после недавнего исключения из нее на международном уровне.
Добавим, что в прошлом сезоне Рахим Стерлинг сыграл 43 матча, где отметился 10 голами и 8 ассистами.
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