Недавно "Челси" пополнил свой атакующий состав, подписав вингера "Вулверхэмптона" Педро Нету. Учитывая большое количество игроков в этой зоне, в течение лета ходят слухи о переезде Рахима Стерлинга в "Ювентус" или в один из клубов Саудовской Аравии.

Впрочем, по информации британского медиа, Рахим Стерлинг доволен своим положением в "Челси" и не планирует покидать клуб до конца этого трансферного окна. Он стремится остаться на "Стэмфорд Бридж" и бороться за место в старте - благодаря за доверие, которое "синие" оказали, когда подписали его из "Манчестер Сити" два года назад. Вингер также мотивирован вернуться в состав сборной Англии, чтобы впечатлить в Премьер-лиге после недавнего исключения из нее на международном уровне.

Добавим, что в прошлом сезоне Рахим Стерлинг сыграл 43 матча, где отметился 10 голами и 8 ассистами.